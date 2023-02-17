Stian Dzumhur kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stian Dzumhur Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stian Dzumhur adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stian Dzumhur Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stian Dzumhur 21 Ağu 2000 tarihinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stian Dzumhur Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stian Dzumhur, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Celje futbol takımında oynamaktadır. NK Celje takımına - tarihinde katılmıştır. Stian Dzumhur'nin NK Celje ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stian Dzumhur Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stian Dzumhur isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stian Dzumhur Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stian Dzumhur futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2020 yılında Sampion Celje

30 Haziran 2020 yılında NK Celje

10 Ağu 2020 yılında NK Smartno 1928

30 Haziran 2021 yılında NK Celje

15 Temmuz 2021 yılında Beltinci

30 Haziran 2022 yılında NK Celje

28 Temmuz 2022 yılında Kety Bistrica

9 Ocak 2023 yılında NK Celje

Stian Dzumhur Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stian Dzumhur şuan NK Celje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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