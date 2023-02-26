Stick Castro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stick Castro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stick Castro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stick Castro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stick Castro 25 Nisan 1999 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Stick Carlos Castro Palma şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stick Castro Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SMZ Sports Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guayaquil City FC futbol takımında oynamaktadır. Guayaquil City FC takımına 2 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Stick Castro'nin Guayaquil City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stick Castro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stick Castro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stick Castro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stick Castro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Mart 2017 yılında Emelec B

13 Mart 2018 yılında GYE City FC B

31 Aralık 2019 yılında Emelec B

2 Ocak 2020 yılında Guayaquil City

1 Ocak 2021 yılında Atl. Porteño

5 Temmuz 2021 yılında Guayaquil City

1 Nisan 2022 yılında CSD Paladín “S”

31 Aralık 2022 yılında Guayaquil City

Stick Castro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stick Castro şuan Guayaquil City FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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