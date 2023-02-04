Stijn Spierings kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stijn Spierings Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stijn Spierings adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stijn Spierings Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stijn Spierings 12 Mart 1996 tarihinde Alkmaar şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stijn Spierings Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HCM Sports Management yapmaktadır. Stijn Spierings, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Toulouse futbol takımında oynamaktadır. FC Toulouse takımına 5 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Stijn Spierings'nin FC Toulouse ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stijn Spierings Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stijn Spierings isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stijn Spierings Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stijn Spierings futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında AZ Alkmaar U19

1 Temmuz 2014 yılında AZ Alkmaar U21

1 Temmuz 2015 yılında AZ Alkmaar

1 Şubat 2016 yılında Sparta R.

30 Haziran 2016 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2016 yılında Sparta R.

7 Ocak 2019 yılında RKC Waalwijk

13 Ocak 2020 yılında Levski Sofia

5 Ekim 2020 yılında Toulouse

Stijn Spierings Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stijn Spierings şuan FC Toulouse takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stijn Spierings Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kolping Boys, AZ Alkmaar

Hollanda U19 takımında 18 numaralı formasıyla 11 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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