Stiliyan Nikolov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiliyan Nikolov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiliyan Nikolov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiliyan Nikolov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiliyan Nikolov 16 Temmuz 1991 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стилиян Петров Николов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiliyan Nikolov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiliyan Nikolov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Montana futbol takımında oynamaktadır. Montana takımına 7 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stiliyan Nikolov'nin Montana ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stiliyan Nikolov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiliyan Nikolov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiliyan Nikolov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiliyan Nikolov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Lyubimets

1 Temmuz 2014 yılında Pirin

1 Ocak 2018 yılında Septemvri Sofia

31 Temmuz 2020 yılında Pirin

18 Temmuz 2022 yılında Beroe

7 Şubat 2023 yılında Montana

Stiliyan Nikolov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiliyan Nikolov şuan Montana takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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