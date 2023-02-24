Stiliyan Stoychev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiliyan Stoychev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiliyan Stoychev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiliyan Stoychev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiliyan Stoychev 1 Ocak 2006 tarihinde Plovdiv şehrinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стилян Светославов Стойчев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiliyan Stoychev Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiliyan Stoychev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Plovdiv II futbol takımında oynamaktadır. Botev Plovdiv II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stiliyan Stoychev'nin Botev Plovdiv II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiliyan Stoychev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiliyan Stoychev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiliyan Stoychev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiliyan Stoychev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Botev II

Stiliyan Stoychev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiliyan Stoychev şuan Botev Plovdiv II takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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