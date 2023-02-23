Stiliyan Tisovski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiliyan Tisovski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiliyan Tisovski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiliyan Tisovski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiliyan Tisovski 1 Ekim 2003 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стилиян Емилов Тисовски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiliyan Tisovski Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiliyan Tisovski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik II futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik II takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stiliyan Tisovski'nin Hebar Pazardzhik II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Stiliyan Tisovski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiliyan Tisovski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiliyan Tisovski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiliyan Tisovski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Hebar II

Stiliyan Tisovski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiliyan Tisovski şuan Hebar Pazardzhik II takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

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