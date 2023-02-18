Stipe Bacelic Grgic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Bacelic Grgic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Bacelic Grgic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Bacelic Grgic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Bacelic Grgic 16 Şubat 1988 tarihinde Sibenik şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stipe Bačelić-Grgić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Bacelic Grgic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HBR Sport yapmaktadır. Stipe Bacelic Grgic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Croatia Zmijavci futbol takımında oynamaktadır. NK Croatia Zmijavci takımına 30 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stipe Bacelic Grgic'nin NK Croatia Zmijavci ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stipe Bacelic Grgic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Bacelic Grgic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipe Bacelic Grgic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Bacelic Grgic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ağu 2003 yılında Hajduk U17

1 Temmuz 2005 yılında Hajduk U19

31 Ocak 2007 yılında HNK Sibenik

30 Haziran 2007 yılında Hajduk Split

7 Ağu 2007 yılında Trogir

30 Haziran 2008 yılında Hajduk Split

18 Temmuz 2008 yılında Medjimurje

30 Haziran 2009 yılında Hajduk Split

20 Temmuz 2009 yılında HNK Sibenik

10 Şubat 2012 yılında NK Istra

6 Eylül 2013 yılında Hrv Dragovoljac

1 Temmuz 2014 yılında Cercle Brugge

17 Ağu 2015 yılında Puskás AFC

1 Temmuz 2016 yılında Mezőkövesd

30 Haziran 2017 yılında Puskás AFC

17 Ağu 2018 yılında Slaven Belupo

1 Temmuz 2021 yılında HNK Sibenik

30 Ağu 2022 yılında Croat. Zmijavci

Stipe Bacelic Grgic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Bacelic Grgic şuan NK Croatia Zmijavci takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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