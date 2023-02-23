Stipe Juric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Juric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Juric adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Juric Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Juric 19 Kasım 1998 tarihinde Livno şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stipe Jurić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Juric Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 5 PRO SPORT AGENCY yapmaktadır. Stipe Juric, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LKS Lodz futbol takımında oynamaktadır. LKS Lodz takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stipe Juric'nin LKS Lodz ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stipe Juric Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Juric isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipe Juric Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Juric futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Siroki Brijeg

1 Temmuz 2021 yılında LKS Lodz

Stipe Juric Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Juric şuan LKS Lodz takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Stipe Juric Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 9 numaralı formasıyla 19 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

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