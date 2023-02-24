Stipe Krizanac kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Krizanac Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Krizanac adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Krizanac Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Krizanac 6 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Stipe Križanac şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Krizanac Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stipe Krizanac, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Tomislav T. futbol takımında oynamaktadır. HNK Tomislav T. takımına - tarihinde katılmıştır. Stipe Krizanac'nin HNK Tomislav T. ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stipe Krizanac Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Krizanac isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipe Krizanac Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Krizanac Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Krizanac şuan HNK Tomislav T. takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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