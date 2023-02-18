Stipe Pekic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Pekic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Pekic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Pekic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Pekic 8 Aralık 2000 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stipe Pekić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Pekic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer11 yapmaktadır. Stipe Pekic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Solin futbol takımında oynamaktadır. NK Solin takımına 27 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Stipe Pekic'nin NK Solin ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stipe Pekic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Pekic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipe Pekic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Pekic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında NK Solin U17

1 Temmuz 2017 yılında NK Solin U19

23 Ağu 2019 yılında Uskok

27 Temmuz 2020 yılında NK Solin

Stipe Pekic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Pekic şuan NK Solin takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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