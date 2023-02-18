Stipe Vladusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipe Vladusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipe Vladusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipe Vladusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipe Vladusic 27 Haziran 2002 tarihinde Split şehrinde doğmuştur. Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stipe Vladušić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipe Vladusic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stipe Vladusic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dugopolje futbol takımında oynamaktadır. NK Dugopolje takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Stipe Vladusic'nin NK Dugopolje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stipe Vladusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipe Vladusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipe Vladusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipe Vladusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Temmuz 2017 yılında Hajduk U17

17 Ağu 2018 yılında NK Solin U17

16 Ağu 2019 yılında Hajduk U19

3 Ağu 2022 yılında NK Dugopolje

Stipe Vladusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipe Vladusic şuan NK Dugopolje takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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