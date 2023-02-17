Stipo Markovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stipo Markovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stipo Markovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stipo Markovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stipo Markovic 3 Aralık 1993 tarihinde Kiseljak şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stipo Marković şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stipo Markovic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAGICFUTESPORTS yapmaktadır. Stipo Markovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Radomlje futbol takımında oynamaktadır. NK Radomlje takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stipo Markovic'nin NK Radomlje ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stipo Markovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stipo Markovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stipo Markovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stipo Markovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Siroki Brijeg

5 Temmuz 2019 yılında NK Lokomotiva

24 Şubat 2022 yılında NK Rudes

13 Temmuz 2022 yılında NK Radomlje

Stipo Markovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stipo Markovic şuan NK Radomlje takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Stipo Markovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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