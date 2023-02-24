Stiven Bibo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Bibo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Bibo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Stiven Bibo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Stiven Bibo 26 Eylül 2003 tarihinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Stiven Bibo Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Stiven Bibo'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Stiven Bibo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Stiven Bibo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Int. Tiranë U19
1 Temmuz 2021 yılında G. Manresa U19
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
1 Şubat 2023 yılında KF Laçi
Stiven Bibo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Stiven Bibo şuan KF Laçi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Internacional Tiranë (2019-2021), Club Gimnàstic Manresa (2021-)
Stiven Bibo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Arnavutluk U19 takımında 10 numaralı formasıyla 16 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 1 gol atmıştır.
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