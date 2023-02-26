Stiven Plaza kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Plaza Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Plaza adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Plaza Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Plaza 11 Mart 1999 tarihinde Eloy Alfaro şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Stiven Ricardo Plaza Castillo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Plaza Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORTSMANAGEMENTS yapmaktadır. Stiven Plaza, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Aucas futbol takımında oynamaktadır. SD Aucas takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stiven Plaza'nin SD Aucas ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiven Plaza Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/stivenplazaoficial/

Stiven Plaza Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Plaza isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stiven Plaza Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Plaza futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Şubat 2016 yılında Aucas U20

31 Aralık 2016 yılında CSNA U20

24 Ocak 2017 yılında Independiente B

3 Nisan 2018 yılında Ali. Cotopaxi

5 Haziran 2018 yılında Independiente B

6 Haziran 2018 yılında Independiente

1 Ocak 2019 yılında Real Valladolid

17 Ağustos 2020 yılında Trabzonspor

29 Ocak 2021 yılında Real Valladolid

4 Şubat 2021 yılında Independiente

30 Haziran 2022 yılında Real Valladolid

30 Ağustos 2022 yılında NY Red Bulls II

3 Ocak 2023 yılında SD Aucas

Stiven Plaza Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Plaza şuan SD Aucas takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stiven Plaza Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Deportivo Azogues (7/2014-12/2014, 2/2015-5/2015)

Ekvador takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Ekvador U20 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.