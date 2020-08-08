Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu ikinci sırada bitiren Trabzonspor transfer çalışmalarına başladı. Bu kapsamda bordo mavili ekip, İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen 21 yaşındaki golcü oyucu Stiven Plaza'nın, transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi.Bu kapsamda Peki Stiven Ricardo Plaza Castillo kimdir? Kaç yaşında? İstatistikleri neler? Hangi mevkide oynuyor? Detaylar haberimizde...

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "İspanya'nın Real Valladolid Kulübünün profesyonel oyuncusu Stiven Ricardo Plaza Castillo'nun kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

STİVEN RİCARDO PLAZA CASTİLLO KİMDİR?

21 yaşındaki forvet Stiven Ricardo Plaza Castillo 11 Mart 1999 yılında Ekvador, Eloy Alfaro Canton'da dünyaya geldi. İspanya'nın Real Valladolid takımında forma giyen genç oyuncu ve sol kanat mevkisinde görev alıyor.

KAÇ YAŞINDA?

11 Mart 1999 yılında Ekvador, Eloy Alfaro Canton'da dünyaya geldi. 21 yaşındadır.

İSTATİSTİKLERİ NELER?

İspanya Liginde geride kalan sezonda 11 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

HANGİ MEVKİLERDE OYNUYOR?

Real Valladolid takımında forma giyen genç oyuncu ve sol kanat mevkisinde görev alıyor.