Stiven Tapiero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiven Tapiero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiven Tapiero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiven Tapiero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiven Tapiero 28 Temmuz 1991 tarihinde Santiago de Cali şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stiven Tapiero Rodallega şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiven Tapiero Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Técnico Universitario futbol takımında oynamaktadır. Técnico Universitario takımına 5 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stiven Tapiero'nin Técnico Universitario ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stiven Tapiero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiven Tapiero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiven Tapiero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiven Tapiero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında CD América

1 Ocak 2017 yılında Real Cartagena

31 Aralık 2017 yılında CD América

1 Ocak 2018 yılında Atlético FC

1 Ocak 2019 yılında Leones FC

1 Ocak 2020 yılında Técnico U.

4 Ocak 2021 yılında SD Aucas

5 Ocak 2022 yılında Técnico U.

Stiven Tapiero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiven Tapiero şuan Técnico Universitario takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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