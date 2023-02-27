Stivi Frasheri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stivi Frasheri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stivi Frasheri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stivi Frasheri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stivi Frasheri 29 Ağustos 1990 tarihinde Korçë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stivi Frasheri Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini N11 Sports Management yapmaktadır. Stivi Frasheri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ballkani futbol takımında oynamaktadır. FC Ballkani takımına 17 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Stivi Frasheri'nin FC Ballkani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stivi Frasheri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stivi Frasheri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stivi Frasheri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stivi Frasheri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Aris U20

1 Temmuz 2009 yılında Aris Selanik

1 Temmuz 2010 yılında FK Bylis

7 Temmuz 2014 yılında KF Tirana

31 Ocak 2016 yılında FK Bylis

24 Ağustos 2016 yılında Flamurtari FC

22 Ağustos 2017 yılında FK Kukësi

13 Ağustos 2019 yılında KF Teuta

17 Ağustos 2021 yılında FC Ballkani

Stivi Frasheri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stivi Frasheri şuan FC Ballkani takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Stivi Frasheri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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