Stivian Janku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stivian Janku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stivian Janku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stivian Janku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stivian Janku 23 Haziran 1997 tarihinde Ioannina şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stivian Janku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stivian Janku, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Stivian Janku'nin FK Bylis ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stivian Janku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stivian Janku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stivian Janku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stivian Janku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında FK Partizani B

9 Ağustos 2016 yılında FK Partizani

3 Eylül 2017 yılında FC Luftëtari

1 Ağustos 2018 yılında FK Bylis

30 Haziran 2019 yılında FC Luftëtari

1 Temmuz 2019 yılında FK Bylis

Stivian Janku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stivian Janku şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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