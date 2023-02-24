Stiviyan Makaveev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiviyan Makaveev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiviyan Makaveev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiviyan Makaveev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiviyan Makaveev 12 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стивиян Цветанов Макавеев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiviyan Makaveev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stiviyan Makaveev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Spartak Pleven futbol takımında oynamaktadır. Spartak Pleven takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stiviyan Makaveev'nin Spartak Pleven ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiviyan Makaveev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiviyan Makaveev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiviyan Makaveev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiviyan Makaveev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Spartak Pleven

Stiviyan Makaveev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiviyan Makaveev şuan Spartak Pleven takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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