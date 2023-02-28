Stiwar Mena kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stiwar Mena Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stiwar Mena adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stiwar Mena Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stiwar Mena 2 Ekim 1994 tarihinde Quibdó şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Stiwar Mena Serna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stiwar Mena Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini INTERNATIONAL BUSINESS SOCCER yapmaktadır. Stiwar Mena, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Binacional futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Binacional takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stiwar Mena'nin Deportivo Binacional ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stiwar Mena Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stiwar Mena isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stiwar Mena Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stiwar Mena futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2020 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

24 Ağustos 2021 yılında Alianza FC

11 Ocak 2022 yılında Union Magdalena

1 Ocak 2023 yılında Dep. Binacional

Stiwar Mena Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stiwar Mena şuan Deportivo Binacional takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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