Stjepan İgrec kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan İgrec Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stjepan İgrec adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stjepan İgrec Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stjepan İgrec 21 Aralık 1998 tarihinde Čakovec şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stjepan İgrec Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stjepan İgrec, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Nafta 1903 futbol takımında oynamaktadır. NK Nafta 1903 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stjepan İgrec'nin NK Nafta 1903 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stjepan İgrec Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stjepan İgrec isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stjepan İgrec Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stjepan İgrec futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2018 yılında NK Dinamo (D)

31 Temmuz 2020 yılında Medjimurje

2 Ağu 2021 yılında NK Varazdin

1 Temmuz 2022 yılında NK Nafta 1903

Stjepan İgrec Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stjepan İgrec şuan NK Nafta 1903 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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