Stjepan Plazonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Plazonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stjepan Plazonja kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stjepan Plazonja ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stjepan Plazonja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Plazonja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stjepan Plazonja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stjepan Plazonja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stjepan Plazonja 2 Ocak 1998 tarihinde Đakovo şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stjepan Plazonja Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PD SportManagement yapmaktadır. Stjepan Plazonja, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK BSK Bijelo Brdo futbol takımında oynamaktadır. NK BSK Bijelo Brdo takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stjepan Plazonja'nin NK BSK Bijelo Brdo ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stjepan Plazonjaboyu ve yaşı kaç

Stjepan Plazonja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stjepan Plazonja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Stjepan Plazonja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stjepan Plazonja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Şubat 2012 yılında NK Osijek Alt.

1 Temmuz 2013 yılında NK Osijek U17

1 Temmuz 2015 yılında NK Osijek U19

20 Şubat 2017 yılında Din. Zagreb U19

4 Eylül 2017 yılında FC Koper

10 Ağu 2018 yılında NK Kustosija

5 Eylül 2019 yılında FC Hermannstadt

12 Şubat 2020 yılında CSC Selimbar

30 Haziran 2020 yılında FC Hermannstadt

27 Ağu 2020 yılında SSU Poli

30 Haziran 2021 yılında FC Hermannstadt

29 Ocak 2022 yılında Concordia

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

14 Eylül 2022 yılında Bijelo Brdo

Stjepan Plazonja kimdir

Stjepan Plazonja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stjepan Plazonja şuan NK BSK Bijelo Brdo takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Stjepan Plazonja nereli

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