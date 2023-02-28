Stjepan Radeljic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stjepan Radeljic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stjepan Radeljic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stjepan Radeljic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stjepan Radeljic 5 Eylül 1997 tarihinde Nova Bila şehrinde doğmuştur. 2,01 m boyundadır. Bosna-Hersek,Hırvatistan uyrukludur.Gerçek adı da Stjepan Radeljić şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stjepan Radeljic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GreenField yapmaktadır. Stjepan Radeljic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sheriff Tiraspol futbol takımında oynamaktadır. FC Sheriff Tiraspol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Stjepan Radeljic'nin FC Sheriff Tiraspol ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stjepan Radeljic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/radeljic_97/

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Stjepan Radeljic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stjepan Radeljic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 750 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Stjepan Radeljic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stjepan Radeljic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ocak 2014 yılında Zr. Mostar U17

1 Temmuz 2014 yılında Zr. Mostar U19

14 Temmuz 2016 yılında Stuttgart II

4 Temmuz 2018 yılında NK Osijek II

20 Ocak 2020 yılında Siroki Brijeg

8 Şubat 2021 yılında NK Osijek II

11 Şubat 2021 yılında FC Sheriff

31 Aralık 2021 yılında NK Osijek II

1 Ocak 2022 yılında FC Sheriff

Stjepan Radeljic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stjepan Radeljic şuan FC Sheriff Tiraspol takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Stjepan Radeljic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bosna-Hersek U21 takımında 6 numaralı formasıyla 11 Ekim 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

Hırvatistan U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 14 numaralı formasıyla 19 Ağustos 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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