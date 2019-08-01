STK’lar Ordu için bir araya geldi

Ordu'da sivil toplum kuruluşları (STK), Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının öncülüğünde bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen toplantıya gerçekleşen toplantıya, Ordu'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda konuşan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Levent Yıldırım, "Bugün Ordu'da faaliyet gösteren STK'lar ile bir araya gelerek Ordu'nun sosyoekonomik kalkınmasına katkı için fikir alışverişinde bulunacağız. Bu anlamda bizlere destek veren STK'lara teşekkürlerimiz sunarım" dedi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda sivil toplum kuruluşları temsilcileri kendi fikirlerini ve Ordu için yapılması gerekenleri dile getirirken, Ordu ilinin ticaret, sanayi ve tarım sektörü sorunları, kültür, eğitim ve şehircilik alanına ait sorunlar, ulaşım, altyapı sorunları ve turizm sektörü sorunları ele alındı.

Toplantının sonunda, istişare toplantısına ait sonuç raporunun önümüzdeki dönemlerde deklare edileceği bildirildi.

Kaynak: İHA