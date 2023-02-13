Stoichkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stoichkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stoichkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stoichkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stoichkov 5 Kasım 1993 tarihinde San Roque (Cádiz) şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Juan Diego Molina Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stoichkov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Stoichkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Eibar futbol takımında oynamaktadır. Eibar takımına 21 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stoichkov'nin Eibar ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stoichkov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/estoicomm/

Stoichkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stoichkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Stoichkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stoichkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Temmuz 2012 yılında Cacereño

13 Temmuz 2013 yılında Algeciras B

1 Temmuz 2014 yılında Europa FC

8 Ocak 2015 yılında San Roque Cadiz

28 Ocak 2016 yılında R. B. Linense

6 Temmuz 2018 yılında Mallorca

20 Temmuz 2019 yılında Alcorcón

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

5 Ekim 2020 yılında CE Sabadell

30 Haziran 2021 yılında Mallorca

21 Temmuz 2021 yılında Eibar

Stoichkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stoichkov şuan Eibar takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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