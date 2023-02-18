Stojan Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stojan Lekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stojan Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stojan Lekovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stojan Lekovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stojan Lekovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stojan Lekovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stojan Lekovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stojan Lekovic 7 Ağu 2001 tarihinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stojan Lekovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Family yapmaktadır. Stojan Lekovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki 1923 Kragujevac futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki 1923 Kragujevac takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Stojan Lekovic'nin FK Radnicki 1923 Kragujevac ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stojan Lekovicboyu ve yaşı kaç

Stojan Lekovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stojan Lekovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Stojan Lekovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stojan Lekovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Rad Belgrad

5 Ağu 2020 yılında Hajduk Divos

31 Aralık 2020 yılında Rad Belgrad

14 Temmuz 2021 yılında Radnicki 1923

Stojan Lekovic kimdir

Stojan Lekovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stojan Lekovic şuan FK Radnicki 1923 Kragujevac takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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Stojan Lekovic nereli

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