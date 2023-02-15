Stojan Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stojan Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stojan Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stojan Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stojan Lukic 28 Aralık 1979 tarihinde Stockholm şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Aslen Bosna-Hersek,İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stojan Lukic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Volenti yapmaktadır. Stojan Lukic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 4 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stojan Lukic'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Stojan Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stojan Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 375 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stojan Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stojan Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 1999 yılında IS Halmia

1 Ocak 2004 yılında Högaborgs BK

1 Şubat 2006 yılında Landskrona

1 Mart 2007 yılında Assyriska FF

1 Şubat 2008 yılında Falkenberg

1 Ocak 2013 yılında Halmstads BK

1 Ocak 2017 yılında Örgryte

22 Şubat 2020 yılında Varbergs BoIS

1 Ocak 2022 yılında ara verdi

4 Eylül 2022 yılında Varbergs BoIS

Stojan Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stojan Lukic şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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