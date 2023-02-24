Stojan Vranjes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stojan Vranjes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stojan Vranjes kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Stojan Vranjes ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Stojan Vranjes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stojan Vranjes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Stojan Vranjes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stojan Vranjes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stojan Vranjes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stojan Vranjes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stojan Vranjes 11 Ekim 1986 tarihinde Banja Luka şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Stojan Vranješ şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stojan Vranjes Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sako Amini yapmaktadır. Stojan Vranjes, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Sloboda Tuzla futbol takımında oynamaktadır. FK Sloboda Tuzla takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Stojan Vranjes'nin FK Sloboda Tuzla ile sözleşmesi 31 Mayıs 2023 tarihinde bitmektedir.

Stojan Vranjes Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/stojanvranjes23

http://www.instagram.com/stojanvranjes/

Stojan Vranjes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stojan Vranjes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Stojan Vranjes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stojan Vranjes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2004 yılında NK Dugo Selo

1 Ocak 2005 yılında HASK Zagreb U19

1 Temmuz 2005 yılında B. Banja Luka

1 Ocak 2010 yılında Pandurii

1 Şubat 2012 yılında CFR Cluj

30 Haziran 2012 yılında Pandurii

6 Şubat 2013 yılında Vojvodina

25 Şubat 2014 yılında Lechia Gdansk

29 Ağustos 2015 yılında Legia Varşova

9 Ocak 2017 yılında Piast Gliwice

19 Ocak 2018 yılında Zeljeznicar

31 Ocak 2019 yılında B. Banja Luka

20 Kasım 2021 yılında Bashund. Kings

1 Eylül 2022 yılında Sloboda Tuzla

Stojan Vranjes kimdir

Stojan Vranjes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stojan Vranjes şuan FK Sloboda Tuzla takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Borac Banja Luka

Stojan Vranjes Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 7 numaralı formasıyla 1 Haziran 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Stojan Vranjes nereli

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