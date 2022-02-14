Stok Kontrol Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Stok Kontrol Uzmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Stok Kontrol Uzmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Stok Kontrol Uzmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Stok Kontrol Uzmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Stok Kontrol Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Stok Kontrol Uzmanı Maaşları

Stok Kontrol Uzmanı maaşı ortalama olarak aylık 12125_TL'dir. En düşük Stok Kontrol Uzmanı maaşı 7750_TL, En yüksek ise 16500_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Stok Kontrol Uzmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4321.34

Meslek Adı :

Stok Kontrol Uzmanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Stok Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Stok hareketlerinin takibi ve güncel olmasının sağlanması, Sayım operasyonlarının yapılması depo Stok giriş-çıkış evraklarının kontrolü gibi işlemleri yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Stok Kontrol Uzmanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Stok Hareketlerinin takibini yapmak,

b)Stok giriş çıkış kontrollerini yapmak,

c)Stok denetim ve kontrolleri yapmak, d)Depo sayımları yapmak yapılmasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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