Stole Dimitrievski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stole Dimitrievski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stole Dimitrievski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stole Dimitrievski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stole Dimitrievski 25 Aralık 1993 tarihinde Kumanovo şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Kuzey Makedonya,İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Столе Димитриевски şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stole Dimitrievski Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Promoesport yapmaktadır. Stole Dimitrievski, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rayo Vallecano futbol takımında oynamaktadır. Rayo Vallecano takımına 31 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Stole Dimitrievski'nin Rayo Vallecano ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Stole Dimitrievski Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/Dimitrievski1

http://www.instagram.com/stole_gk/

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Stole Dimitrievski Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Stole Dimitrievski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Stole Dimitrievski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stole Dimitrievski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Rabotnicki

1 Ocak 2012 yılında Udinese U19

2 Ocak 2012 yılında Cádiz CF B

30 Haziran 2012 yılında Udinese U19

14 Temmuz 2012 yılında Granada B

30 Haziran 2015 yılında Udinese U19

1 Temmuz 2015 yılında Granada B

16 Ağu 2016 yılında Gimnàstic

31 Ağu 2018 yılında Rayo Vallecano

30 Ocak 2019 yılında Gimnàstic

31 Ocak 2019 yılında Rayo Vallecano

Stole Dimitrievski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stole Dimitrievski şuan Rayo Vallecano takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stole Dimitrievski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kumanovo Eurosport

Kuzey Makedonya takımında 1 numaralı formasıyla 12 Kasım 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 58 maçta 0 gol atmıştır.

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