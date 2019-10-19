Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda durumun hala "hassasiyetini" koruduğunu ifade ederek, "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" hakkında NATO Kuzey Atlantik Konseyi'ne bilgi verdiğini aktaran NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de sahada olan iki NATO müttefikinin anlaşma sağlamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.