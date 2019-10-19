  1. WEB TV

  2. GÜNDEM

  3. Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi

Stoltenberg, Suriye'nin kuzeydoğusunda durumun hala "hassasiyetini" koruduğunu ifade ederek, "Türkiye-ABD arasındaki anlaşmanın, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerginliği azaltmaya katkı sağlayacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında "Suriye'nin kuzeydoğusuna ilişkin varılan anlaşma" hakkında NATO Kuzey Atlantik Konseyi'ne bilgi verdiğini aktaran NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Suriye'de sahada olan iki NATO müttefikinin anlaşma sağlamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

19 Ekim 2019 Cumartesi 08:56

VİDEOYA YORUM KAT

Benzer Videolar
Merih Demiral'ın asker selamına Juventus'tan açıklama geldi
Merih Demiral'ın asker selamına Juventus'tan açıklama geldi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile görüştü
Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Stoltenberg, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi
Sivas'ta korkunç kaza! Üniversiteli kız hayatını kaybetti
Sivas'ta korkunç kaza! Üniversiteli kız hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan açıkladı: ''Suriye'deki güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kuracağız''
Başkan Erdoğan açıkladı: ''Suriye'deki güvenli bölgede 12 yeni gözlem noktası kuracağız''
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç Avrupa ülkesinin lideri ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üç Avrupa ülkesinin lideri ile görüşecek
Başkan Erdoğan'dan ABD anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu
Başkan Erdoğan'dan ABD anlaşması hakkında açıklamalarda bulundu
Yediği tatlının parasını ödemek istemeyen kadın kurnazlığı kameralara böyle yansıdı
Yediği tatlının parasını ödemek istemeyen kadın kurnazlığı kameralara böyle yansıdı
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Lady Gaga hayranıyla kucak dansı sırasında sahneden düştü
Lady Gaga hayranıyla kucak dansı sırasında sahneden düştü