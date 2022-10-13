Stoltenberg konuştu! NATO'dan Ukrayna'ya destek Rusya'ya uyarı: "Nükleer silah kullanmanın ciddi sonuçları olacak"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg NATO Savunma Bakanları Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

UKRAYNA ORDUSUNUN DURUMU

Stoltenberg, savaştaki son durum hakkında bilgi verirken Ukrayna güçlerinin Rus ordusuna karşı iyi bir ilerleme kaydettiğini ifade etti.

NÜKLEER TEHDİT

Jens Stoltenberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in nükleer tehdidinin tehlikeli ve sorumsuzca olduğunu belirtti. Stoltenberg, NATO’nun Rusya’nın nükleer güçlerini yakından izlediğini ve iyi bir istihbarata sahip olduğunu kaydetti.

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"UKRAYNA'YI DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Stoltenberg, NATO’nun Ukrayna’nın yakın bir dostu olduğunu belirterek, “NATO çatışmanın bir parçası değil ama ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

RUSYA, NÜKLEER SİLAH KULLANIRSA NE OLACAK?

Stoltenberg, “Rusya'nın Ukrayna'da nükleer silah kullanmasının ciddi sonuçları olacak. Tam olarak nasıl cevap vereceğimize girmeyeceğim” diye konuştu.