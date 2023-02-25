Stoppila Sunzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stoppila Sunzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stoppila Sunzu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stoppila Sunzu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stoppila Sunzu 22 Haziran 1989 tarihinde Chingola şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Zambiya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stoppila Sunzu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Guanabara Esportes SA yapmaktadır. Stoppila Sunzu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cangzhou Mighty Lions futbol takımında oynamaktadır. Cangzhou Mighty Lions takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Stoppila Sunzu'nin Cangzhou Mighty Lions ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Stoppila Sunzu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stoppila Sunzu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Stoppila Sunzu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stoppila Sunzu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Afrisports FC

1 Ocak 2008 yılında Zanaco FC

2 Eylül 2008 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2009 yılında Zanaco FC

11 Şubat 2010 yılında TP Mazembe

3 Ocak 2014 yılında FC Sochaux

1 Ocak 2015 yılında SH Shenhua

28 Temmuz 2015 yılında LOSC Lille

30 Haziran 2016 yılında SH Shenhua

9 Temmuz 2016 yılında LOSC Lille

3 Şubat 2017 yılında Arsenal Tula

30 Haziran 2018 yılında LOSC Lille

9 Temmuz 2018 yılında FC Metz

1 Şubat 2020 yılında SJZ Ever Bright

Stoppila Sunzu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stoppila Sunzu şuan Cangzhou Mighty Lions takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Stoppila Sunzu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zambiya takımında 13 numaralı formasıyla 15 Haziran 2008 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 5 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.