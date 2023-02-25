Storm Roux kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Storm Roux Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Storm Roux adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Storm Roux Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Storm Roux 13 Ocak 1993 tarihinde Cape Town, Western Cape şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Yeni Zelanda,Avustralya uyrukludur.Gerçek adı da Storm James Roux şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Storm Roux Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footballhouseplus yapmaktadır. Storm Roux, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Central Coast Mariners futbol takımında oynamaktadır. Central Coast Mariners takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Storm Roux'nin Central Coast Mariners ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Storm Roux Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Storm Roux isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Storm Roux Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Storm Roux futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Perth Glory U21

30 Ocak 2013 yılında Perth Glory

1 Temmuz 2013 yılında Central Coast

1 Temmuz 2018 yılında Melbourne

1 Ekim 2021 yılında Central Coast

Storm Roux Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Storm Roux şuan Central Coast Mariners takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Storm Roux Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Yeni Zelanda takımında 24 numaralı formasıyla 20 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U20 takımında 2 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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