Stoyan Predev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stoyan Predev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stoyan Predev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stoyan Predev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stoyan Predev 19 Ağustos 1993 tarihinde Sofia şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стоян Петров Предев şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stoyan Predev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Talented footballers Ltd yapmaktadır. Stoyan Predev, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dunav Ruse futbol takımında oynamaktadır. Dunav Ruse takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Stoyan Predev'nin Dunav Ruse ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stoyan Predev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stoyan Predev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stoyan Predev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stoyan Predev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2013 yılında Vitosha

1 Temmuz 2015 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

28 Kasım 2018 yılında Kariana Erden

1 Ocak 2021 yılında Montana

1 Temmuz 2022 yılında Dunav

Stoyan Predev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stoyan Predev şuan Dunav Ruse takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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