Stoyan Stoichkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stoyan Stoichkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stoyan Stoichkov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stoyan Stoichkov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stoyan Stoichkov 19 Temmuz 2003 tarihinde Pazardzhik şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стоян Кръстев Стоичков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stoyan Stoichkov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.V. yapmaktadır. Stoyan Stoichkov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Stoyan Stoichkov'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Stoyan Stoichkov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stoyan Stoichkov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stoyan Stoichkov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stoyan Stoichkov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında DIT Sofia

1 Ocak 2019 yılında SeptemvriSfU19

1 Temmuz 2021 yılında Septemvri Sofia

1 Ocak 2022 yılında CSKA 1948 II

1 Ocak 2023 yılında Hebar P.

31 Mayıs 2023 yılında CSKA 1948 II

Stoyan Stoichkov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stoyan Stoichkov şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Stoyan Stoichkov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Bulgaristan U21 takımında 21 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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