Stoyan Stoyanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stoyan Stoyanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stoyan Stoyanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stoyan Stoyanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stoyan Stoyanov 1 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. Bulgaristan uyrukludur.Gerçek adı da Стоян Ангелов Стоянов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stoyan Stoyanov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Stoyan Stoyanov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belasitsa Petrich futbol takımında oynamaktadır. Belasitsa Petrich takımına - tarihinde katılmıştır. Stoyan Stoyanov'nin Belasitsa Petrich ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Stoyan Stoyanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stoyan Stoyanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stoyan Stoyanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stoyan Stoyanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stoyan Stoyanov şuan Belasitsa Petrich takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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