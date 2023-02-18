Strahinja Adamovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Adamovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Adamovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Adamovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Adamovic 24 Mayıs 2000 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Adamovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja Adamovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Prva Iskra Baric futbol takımında oynamaktadır. FK Prva Iskra Baric takımına 9 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Strahinja Adamovic'nin FK Prva Iskra Baric ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Strahinja Adamovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Adamovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Adamovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Adamovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında FK Usce

14 Ocak 2020 yılında Jedinstvo Ub

1 Ağu 2020 yılında Radnicki Obrenovac

1 Temmuz 2021 yılında BSK Borca

14 Şubat 2022 yılında Radnicki Nis

18 Ağu 2022 yılında Rad Belgrad

31 Aralık 2022 yılında Radnicki Nis

9 Şubat 2023 yılında FK Prva Iskra

Strahinja Adamovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Adamovic şuan FK Prva Iskra Baric takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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