Strahinja Carapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Carapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Strahinja Carapic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Strahinja Carapic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Strahinja Carapic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Carapic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Carapic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Carapic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Carapic 17 Ekim 2002 tarihinde Belgrade şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Чарапић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Carapic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F&L yapmaktadır. Strahinja Carapic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Radnicki Sremska Mitrovica futbol takımında oynamaktadır. FK Radnicki Sremska Mitrovica takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Carapic'nin FK Radnicki Sremska Mitrovica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Carapicboyu ve yaşı kaç

Strahinja Carapic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Carapic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Strahinja Carapic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Carapic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Sindjelic Bg

8 Temmuz 2021 yılında FK TSC

9 Temmuz 2021 yılında Zarkovo

31 Aralık 2021 yılında FK TSC

9 Şubat 2022 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2022 yılında FK TSC

26 Temmuz 2022 yılında Radnicki Srem

30 Haziran 2023 yılında FK TSC

Strahinja Carapic kimdir

Strahinja Carapic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Carapic şuan FK Radnicki Sremska Mitrovica takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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Strahinja Carapic nereli

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