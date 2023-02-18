Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Erakovi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Erakovi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Erakovi 22 Ocak 2001 tarihinde Batajnica şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Ераковић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Erakovi Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Strahinja Erakovi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kızılyıldız futbol takımında oynamaktadır. FK Kızılyıldız takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Strahinja Erakovi'nin FK Kızılyıldız ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Erakovi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Erakovi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 7.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 7.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Strahinja Erakovi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Erakovi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Kızılyıldız U17

1 Temmuz 2018 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2019 yılında Graficar

30 Haziran 2020 yılında Kızılyıldız U19

1 Temmuz 2020 yılında Kızılyıldız

Strahinja Erakovi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Erakovi şuan FK Kızılyıldız takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Strahinja Erakovi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Roter Stern Belgrad (2010-2019)

Sırbistan takımında 3 numaralı formasıyla 2 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 6 numaralı formasıyla 9 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 18 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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