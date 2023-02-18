Strahinja Jovanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Jovanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Jovanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Jovanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Jovanovic 1 Haziran 1999 tarihinde Leskovac şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Јовановић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Jovanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Zoran Stojadinovic yapmaktadır. Strahinja Jovanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Jovanovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Jovanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Jovanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Jovanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Jovanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U19

1 Ocak 2017 yılında Teleoptik

31 Aralık 2017 yılında Partizan U19

1 Ocak 2018 yılında Partizan

9 Temmuz 2018 yılında Proleter

31 Aralık 2018 yılında Partizan

7 Şubat 2019 yılında Teleoptik

30 Haziran 2019 yılında Partizan

24 Ocak 2020 yılında Spartak

10 Eylül 2021 yılında Zarkovo

1 Temmuz 2022 yılında Zelez. Pancevo

Strahinja Jovanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Jovanovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Strahinja Jovanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Partizan Belgrade

Sırbistan U21 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Ekim 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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