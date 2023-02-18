Strahinja Manojlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Manojlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Manojlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Manojlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Manojlovic 11 Ağu 2002 tarihinde Zvornik şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Strahinja Manojlović şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Manojlovic Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dynamic Agency yapmaktadır. Strahinja Manojlovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Javor-Matis Ivanjica futbol takımında oynamaktadır. FK Javor-Matis Ivanjica takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Strahinja Manojlovic'nin FK Javor-Matis Ivanjica ile sözleşmesi 15 Ocak 2027 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Manojlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Manojlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Strahinja Manojlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Manojlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Zvijezda 09 U17

1 Ocak 2020 yılında Zvijezda 09 U19

5 Temmuz 2021 yılında Macva

17 Ocak 2022 yılında Graficar

24 Ocak 2023 yılında Javor-Matis

Strahinja Manojlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Manojlovic şuan FK Javor-Matis Ivanjica takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Strahinja Manojlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Zvijezda 09 (-2021)

Bosna-Hersek U19 takımında 12 numaralı formasıyla 20 Şubat 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.