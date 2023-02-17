Strahinja Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Strahinja Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Strahinja Pavlovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Strahinja Pavlovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Pavlovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Pavlovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Pavlovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Pavlovic 24 Mayıs 2001 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Павловић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Pavlovic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DSSV&Hat-trick yapmaktadır. Strahinja Pavlovic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Red Bull Salzburg futbol takımında oynamaktadır. Red Bull Salzburg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Pavlovic'nin Red Bull Salzburg ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Pavlovicboyu ve yaşı kaç

Strahinja Pavlovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Pavlovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 20.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 20.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Strahinja Pavlovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Pavlovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Partizan U17

1 Ağu 2016 yılında Teleoptik U17

30 Haziran 2017 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2018 yılında Partizan U19

1 Ocak 2019 yılında Partizan

1 Ocak 2020 yılında Monaco

14 Ocak 2020 yılında Partizan

30 Haziran 2020 yılında Monaco

21 Ocak 2021 yılında Cercle Brugge

30 Haziran 2021 yılında Monaco

15 Şubat 2022 yılında FC Basel

30 Haziran 2022 yılında Monaco

1 Temmuz 2022 yılında RB Salzburg

Strahinja Pavlovic kimdir

Strahinja Pavlovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Pavlovic şuan Red Bull Salzburg takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FK Savacium Šabac (2009-2015), FK Partizan Belgrade (2015–2018), FK Teleoptik Zemun (2016-2017)

Strahinja Pavlovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan takımında 2 numaralı formasıyla 3 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Strahinja Pavlovic nereli

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