Strahinja Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Stojanovic 25 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Stojanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja Stojanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost Lucani U19 futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost Lucani U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Strahinja Stojanovic'nin FK Mladost Lucani U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Mladost U19

Strahinja Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Stojanovic şuan FK Mladost Lucani U19 takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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