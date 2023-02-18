Strahinja Stojanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Stojanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Stojanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Stojanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Stojanovic 25 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Stojanovic Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja Stojanovic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zeleznicar Pancevo futbol takımında oynamaktadır. Zeleznicar Pancevo takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Stojanovic'nin Zeleznicar Pancevo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Stojanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Stojanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Stojanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Stojanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2019 yılında Brodarac U17

1 Temmuz 2020 yılında Brodarac U19

1 Temmuz 2021 yılında Proleter

1 Ağu 2022 yılında Zelez. Pancevo

Strahinja Stojanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Stojanovic şuan Zeleznicar Pancevo takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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