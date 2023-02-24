Strahinja Sudzum kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Sudzum Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Sudzum adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Sudzum Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Sudzum 22 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Bosna-Hersek uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Sudzum Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Famos Vojkovici futbol takımında oynamaktadır. FK Famos Vojkovici takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Strahinja Sudzum'nin FK Famos Vojkovici ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Sudzum Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Sudzum isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Strahinja Sudzum Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Sudzum futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Famos Vojkovici

Strahinja Sudzum Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Sudzum şuan FK Famos Vojkovici takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.