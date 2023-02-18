Strahinja Tanasijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Tanasijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Tanasijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Tanasijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Tanasijevic 12 Haziran 1997 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Страхиња Танасијевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Tanasijevic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja Tanasijevic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mladost GAT Novi Sad futbol takımında oynamaktadır. FK Mladost GAT Novi Sad takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Tanasijevic'nin FK Mladost GAT Novi Sad ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Tanasijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Tanasijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Tanasijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Tanasijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Rad Belgrad

13 Ağu 2016 yılında Zarkovo

30 Haziran 2017 yılında Rad Belgrad

31 Ocak 2018 yılında Chievo Verona

30 Haziran 2018 yılında Rad Belgrad

1 Temmuz 2018 yılında Chievo Verona

19 Temmuz 2019 yılında Paris FC

24 Ocak 2020 yılında Chievo Verona

25 Ocak 2020 yılında Rad Belgrad

30 Haziran 2020 yılında Chievo Verona

8 Şubat 2021 yılında Čukarički

14 Eylül 2022 yılında Mladost GAT

Strahinja Tanasijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Tanasijevic şuan FK Mladost GAT Novi Sad takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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