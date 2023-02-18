Strahinja Vjestica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Vjestica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Strahinja Vjestica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Strahinja Vjestica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Strahinja Vjestica 18 Şubat 2005 tarihinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Strahinja Vjestica Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Strahinja Vjestica, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFK Novi Sad 1921 U19 futbol takımında oynamaktadır. RFK Novi Sad 1921 U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Strahinja Vjestica'nin RFK Novi Sad 1921 U19 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Strahinja Vjestica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Strahinja Vjestica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Strahinja Vjestica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Strahinja Vjestica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Novi Sad U19

Strahinja Vjestica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Strahinja Vjestica şuan RFK Novi Sad 1921 U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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