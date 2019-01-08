Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan "Saray’dan kıyak ihale" haberi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, "Saray'dan kıyak ihale" başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, bir gazetede "Saray'dan kıyak ihale" başlığıyla yayımlanan haberin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi. Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için yapılan açıklamada, "Başkanlığımızca 2018 yılı sonunda 2019 ve 2020 yıllarını kapsayacak hizmet aracı kiralama işi için rekabetçi ve şeffaf bir şekilde açık ihale usulü ile ihaleye çıkılmıştır. 14/12/2018 tarihinde gerçekleşen ihalede tek bir firma teklif sunmuş ve teklifin Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usullerin 6. maddesinde öngörülen yüzde 2 limitinin üzerinde olması ve yaklaşık maliyetin de üstünde olması sebebiyle ihale iptal edilmiştir. İhaleye konu hizmetlerin aksaklığa mahal vermeksizin sürdürülmesi amacıyla ve yeniden açık ihale usulü ile ihaleye çıkılması için geçecek süre ile sınırlı olmak kaydıyla (3 ay) pazarlık usulü ile ihaleye çıkılmıştır. Pazarlık usulü ile yapılan ihaleye Başkanlığımızda mevcut araç kiralama hizmetini yürüten firma da dahil olmak üzere üç firma davet edilmiş ve ihale, mevzuata uygun bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Açık ihale usulü ile alınması öngörülen ancak yasal limitler dışında gerçekleşen teklif sebebiyle kamu yararı korunarak iptal edilen bir ihalenin tekrar açık ihale usulüyle ihale edilmesine kadar geçecek 3 ay gibi kısa bir sürede pazarlık usulü ile ihale edilmesinin "kıyak ihale" olarak tanımlanması algı yaratmaya dönük bir çabaya ve gerçekleri saptıran bir habercilik üslubuna işaret etmektedir. Ayrıca haber metninde; "Cumhurbaşkanlığı, garajındaki araçların 2019 yılı boyunca geçerli olacak kasko sigortaları için hizmet ihalesi açmadı. Bunun yerine birden çok hizmet aracı kiralama ihalesi açıldı" şeklinde bir ifade yer aldığı görülmektedir. Bu ifadenin ne anlam ihtiva ettiği ve yapılan hizmet aracı kiralama ihalesi ile nasıl bir ilişki kurulduğu anlaşılamasa da metni kaleme alan muhabirin, "haberini" bilgi eksikliği ve algı yaratma maksadıyla yazdığını takip eden paragraftaki "ancak araçlar için kullanılacak yakıt başka bir ihalenin konusu oldu" cümlesi bir kez daha göstermiştir. Zira Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas Usullerin 6. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde; Taşıtlar, yakıt hariç, şoförlü veya şoförsüz olarak edinilebilecektir denilmektedir. Mevzuatın amir hükmünden de anlaşılabileceği üzere yakıt dahil araç kiralama hizmeti alınması mümkün değildir. Başkanlığımızca yukarıda izah edilen çerçevede gerçekleştirilen işlemler, tamamen mevzuata ve kamu yararına uygun olup, basın etiğine aykırı bir şekilde ve algı yaratmaya dönük bir dille "kıyak" olarak tanımlanması mümkün değildir" denildi.

Ayrıca, gazetenin eksik bilgi ile tamamen gerçekleri çarpıtarak, kamuoyunda algı oluşturmaya dönük bu habercilik anlayışının kınandığı belirtildi.

Kaynak: İHA