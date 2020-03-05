Stratonikeia'da 1600 yıllık mozaiklere 'çatılı' koruma

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nde bulunan Bizans Dönemi'ne ait 1600 yıllık mozaiklerin korunması için çatı inşa edilirken, cam teras yapılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Yatağan yöresinin en önemli tarihi merkezlerinden biri olan, içerisinde barındırdığı yörenin en büyük spor okulu nedeniyle "Gladyatörler Şehri" olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti'ndeki kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor. Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalara en büyük destek Yatağan Kaymakamlığı yapıyor. Kaymakamlığın 2018 yılında girişimleriyle Güney Ege Kalkınma Ajansı'na (GEKA) sunulan yaklaşık 2,5 milyon liralık projenin kabul edilmesiyle antik kentteki çalışmalara hız verildi. Antik kentteki çalışmaları yerinde inceleyen Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, yaklaşık 3 bin yıllık Stratonikeia'da Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinden eserlerin yer aldığını söyledi. GEKA projesi kapsamında Kuzey Kapı'nın girişindeki, koruma altına alınan 1600 yıllık mozaiklerin ziyarete açılacağını belirten Kaymakam Çiçek, projenin tamamlanacağı güne kadar mozaiklerin üzerinin kapalı tutulacağını söyledi.

Çiçek, Stratonikeia'nın sadece yöre için değil, ülke için de büyük önem taşıdığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinin ardından antik kente olan ilginin arttığını belirterek, "Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Stratonikeia'daki kazılar yılın 12 ayına çıkarılmıştı. Bu doğrultuda buradaki çalışmalar devam etmektedir. Biz de Yatağan Kaymakamlığı olarak 2018 yılında Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın projesinden faydalandık. Yaklaşık 2,5 milyon liralık proje kapsamında gerek Lagina Kutsal Alanı'nda gerekse Stratonikeia Antik Kenti'nde çalışmaları devam etmektedir" diye konuştu.

'CAM TERAS İŞİ YAPILACAK'

Kaymakamlığın, kazı başkanlığıyla koordineli bir şekilde çalıştığını ve kentin tekrar ihtişamlı günlerine kavuşması için gereken çalışmaların yürütüldüğünü vurgulayan Çiçek, "Stratonikeia Antik Kenti içerisinde Kuzey Kapı'daki sütunların ayağa kaldırılması, restorasyonu, onarımı vesaire birçok kalem iş var. Kuzey Kapı'nın girişindeki mozaiklerin korunması amacıyla koruma çatısı inşa edildi. Yine burada cam teras işi yapılacak. Müteahhidimiz çalışıyor, inşallah önümüzdeki aylar içerisinde neticeye erecek" dedi.

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Kaynak: DHA